Школьник запустил сигнальную ракету в одноклассницу в Петербурге

В Санкт-Петербурге один из учеников произвёл выстрел из сигнальной ракетницы в сторону одноклассницы. Всё случилось в школе школе №238, расположенной на набережной Адмиралтейского канала, сообщает Telegram-канал SHOT.

В результате происшествия пострадала ученица 8-го класса, у неё диагностированы ожоги. В настоящий момент пострадавшую готовят к госпитализации.

Школьник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства и мотивы произошедшего выясняются.

Ранее Life.ru сообщал, что защита подростка, напавшего на учителя возле школы №5 в пермской Добрянке, обжаловала постановление суда о взятии несовершеннолетнего под стражу. Свердловский районный суд Перми ранее вынес решение об аресте юного правонарушителя. Адвокат заявила, что уже подала апелляционную жалобу на это решение.