Напавший на одноклассницу в Челябинске также был вооружён ракетницей
Челябинский школьник, выстреливший в одноклассницу из арбалета, также был вооружён перцовым баллончиком и сигнальной ракетницей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на учеников. По их словам, на входе в здание стоят рамки металлодетекторов, однако через них всегда спокойно проходили, а охрана никого не досматривала.
Силовики на месте нападения школьника на одноклассницу в Челябинске. Видео © SHOT
Так вооружённый девятиклассник и прошёл в учебное заведение. И нападавшего, и одноклассницу госпитализировали.
Напомним, в Челябинске школьниц выстрелил в одноклассницу из арбалета, после чего распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно. При падении нападавший сломал ноги. Life.ru показывал, как выглядело его оружие.
