Напавший на одноклассницу в Челябинске также был вооружён ракетницей

Челябинский школьник, выстреливший в одноклассницу из арбалета, также был вооружён перцовым баллончиком и сигнальной ракетницей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на учеников. По их словам, на входе в здание стоят рамки металлодетекторов, однако через них всегда спокойно проходили, а охрана никого не досматривала.

Так вооружённый девятиклассник и прошёл в учебное заведение. И нападавшего, и одноклассницу госпитализировали.

Напомним, в Челябинске школьниц выстрелил в одноклассницу из арбалета, после чего распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно. При падении нападавший сломал ноги. Life.ru показывал, как выглядело его оружие.