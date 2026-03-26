Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 06:31

Напавший на одноклассницу в Челябинске также был вооружён ракетницей

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Челябинский школьник, выстреливший в одноклассницу из арбалета, также был вооружён перцовым баллончиком и сигнальной ракетницей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на учеников. По их словам, на входе в здание стоят рамки металлодетекторов, однако через них всегда спокойно проходили, а охрана никого не досматривала.

Силовики на месте нападения школьника на одноклассницу в Челябинске. Видео © SHOT

Так вооружённый девятиклассник и прошёл в учебное заведение. И нападавшего, и одноклассницу госпитализировали.

«Взорвал меня!» Вспыльчивый ростовчанин расстрелял прохожего после словесной перепалки
«Взорвал меня!» Вспыльчивый ростовчанин расстрелял прохожего после словесной перепалки

Напомним, в Челябинске школьниц выстрелил в одноклассницу из арбалета, после чего распылил перцовый баллончик и попытался сбежать через окно. При падении нападавший сломал ноги. Life.ru показывал, как выглядело его оружие.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ЧП
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar