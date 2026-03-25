«Взорвал меня!» Вспыльчивый ростовчанин расстрелял прохожего после словесной перепалки

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 32-летнего мужчину, который несколько раз выстрелил в незнакомца во время словесного конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В Ростове мужчина пять раз выстрелил в прохожего из-за перепалки в магазине.

«Прибывшие на место полицейские установили, что между ранее незнакомыми мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник применил предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвёл пять выстрелов в сторону потерпевшего», — говорится в сообщении.

Пострадавшего с травмами головы, плеча и предплечья доставили в больницу. Сотрудники полиции начали проверку, опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости.

В результате оперативных мероприятий удалось установить личность стрелявшего и задержать его. Им оказался 32-летний житель Ростова-на-Дону, ранее неоднократно судимый. Также выяснилось, что разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины не было. Сейчас он находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Свои мотивы ростовчанин объяснил тем, что оппонент словесно «взорвал» его.

