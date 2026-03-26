26 марта, 06:13

В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета и сбежал через окно

В школе №32 Челябинска ученик девятого класса выстрелил из арбалета в свою одноклассницу. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент случился прямо в учебном заведении.

В Челябинске девятиклассник напал на одноклассницу с арбалетом. Фото © Telegram / SHOT

Сразу после нападения подросток распылил перцовый баллончик и попытался скрыться, выпрыгнув из окна, расположенного на третьем этаже. В результате падения нападавший получил серьёзные травмы — у него диагностированы переломы ног.

Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Взорвал меня!» Вспыльчивый ростовчанин расстрелял прохожего после словесной перепалки
Ранее в школе Щёлковского округа Московской области семиклассник напал с ножом на одноклассника. Всё произошло до начала занятий. Между подростками возник конфликт, в ходе которого один из учеников достал кухонный нож и нанёс сверстнику несколько ударов.

Обложка © SHOT

Наталья Афонина
