16 марта, 13:14

Школьник с ножом напал на одноклассника в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

В школе Щёлковского округа Подмосковья семиклассник напал на одноклассника с ножом. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл до начала уроков. Между подростками вспыхнула ссора, в ходе которой один из них достал кухонный нож и нанёс другому несколько ударов.

Пострадавшего госпитализировали, у него минимум три ранения. Нападавший задержан. Обстоятельства выясняются.

Мужчина угрожал ножом женщинам на поминках, но «успокоился» после встречи с боксером
Мужчина угрожал ножом женщинам на поминках, но «успокоился» после встречи с боксером

На днях в Петербурге 21-летний парень напал с ножом на полицейского, который остановил его. На улице Ольги Берггольц во время проверки документов молодой человек неожиданно выхватил канцелярский нож, нанёс правоохранителю не менее пяти ударов, выскочил из машины и скрылся.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Юрий Лысенко
