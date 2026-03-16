Школьник с ножом напал на одноклассника в Подмосковье
В школе Щёлковского округа Подмосковья семиклассник напал на одноклассника с ножом. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошёл до начала уроков. Между подростками вспыхнула ссора, в ходе которой один из них достал кухонный нож и нанёс другому несколько ударов.
Пострадавшего госпитализировали, у него минимум три ранения. Нападавший задержан. Обстоятельства выясняются.
На днях в Петербурге 21-летний парень напал с ножом на полицейского, который остановил его. На улице Ольги Берггольц во время проверки документов молодой человек неожиданно выхватил канцелярский нож, нанёс правоохранителю не менее пяти ударов, выскочил из машины и скрылся.
