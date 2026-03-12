Подозреваемый в краже пять раз пырнул ножом курсанта МВД при задержании в Петербурге

В Санкт-Петербурге юноша несколько раз пырнул сотрудника полиции, пытавшегося проверить у него документы. Как пишет «Mash на Мойке», всё произошло на улице Ольги Берггольц: пока информацию о 21-летнем молодом человеке проверяли, он выхватил канцелярский нож, минимум пять раз ударил правоохранителя, выскочил из автомобиля и скрылся.

Допрос парня, напавшего на курсанта МВД в Петербурге, и место преступления. Видео © Telegram / «Mash на Мойке», Следком

«Ударил его... Ушёл, потому что испугался», — признался задержанный.

Пострадавшего госпитализировали. Оказалось, что он является курсантом МВД и во время нападения проходил практику. Как сообщили в пресс-службе СК, изначально мужчину задержали во время оперативно-розыскных мероприятий — поступило сообщение о совершении им другого преступления. Предварительно, кража. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.

Молодой человек, напавший на курсанта МВД в Петербурге. Фото © «Mash на Мойке»

