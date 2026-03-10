В Электростали женщина насмерть заколола ножом двух собутыльников

В подмосковной Электростали раскрыто двойное убийство. В квартире в посёлке Всеволодово нашли тела двух мужчин 1969 года рождения с множественными колото-резаными ранениями шеи и туловища. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Следствие установило, что 28 февраля обвиняемая распивала алкоголь вместе с двумя знакомыми мужчинами. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры душегубка схватила нож и нанесла жертвам множественные удары в область шеи, груди и туловища. От полученных ранений они скончались на месте, а убийца сбежала.

Следственный орган возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В ходе оперативных мероприятий задержали 48-летнюю местную жительницу, ей предъявили обвинение. Суд по ходатайству прокуратуры отправил женщину под стражу. Обвиняемая признала вину и рассказала об обстоятельствах преступления.

