10 марта, 14:33

В Электростали женщина насмерть заколола ножом двух собутыльников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

В подмосковной Электростали раскрыто двойное убийство. В квартире в посёлке Всеволодово нашли тела двух мужчин 1969 года рождения с множественными колото-резаными ранениями шеи и туловища. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Следствие установило, что 28 февраля обвиняемая распивала алкоголь вместе с двумя знакомыми мужчинами. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Во время ссоры душегубка схватила нож и нанесла жертвам множественные удары в область шеи, груди и туловища. От полученных ранений они скончались на месте, а убийца сбежала.

Следственный орган возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В ходе оперативных мероприятий задержали 48-летнюю местную жительницу, ей предъявили обвинение. Суд по ходатайству прокуратуры отправил женщину под стражу. Обвиняемая признала вину и рассказала об обстоятельствах преступления.

Ранее в Асбесте на Урале бывший муж зарезал медсестру в больнице: по словам очевидцев, он внезапно напал на женщину, которая недавно инициировала развод. Как сообщил главврач Игорь Брагин, погибшая — мать шестерых детей. Экс-супруга задержали сразу после содеянного.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Александра Мышляева
