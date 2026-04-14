Российские школьники подхватили опасный TikTok-тренд с унижением учителей

В российских школах набирает обороты опасный тренд в TikTok, для которого учащиеся снимают видео с унижением учителей. На это обратила внимание глава Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Конфликты в школах из-за тренда уже идут полным ходом… в другой школе педагоги возмутились и обратились в полицию», — написала она.

По её словам, отдельные случаи уже привели к серьёзным последствиям: учеников ставят на внутришкольный учёт, а преподаватели требуют привлечь авторов роликов к ответственности. Мизулина отметила, что понимает недовольство школьников — многие жалуются на несправедливые оценки и поведение педагогов. Однако, подчеркнула она, подобные действия только усугубляют ситуацию.

В ряде школ конфликт перешёл в юридическую плоскость: учителя начали обращаться в правоохранительные органы из-за оскорбительных публикаций.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Дзержинске Нижегородской области произошёл конфликт между учителем и учеником в школе №14. По словам очевидцев, учитель сделал подросткам замечание из-за сигарет в коридоре. Школьники в ответ нагрубили ему и оскорбили. Тогда преподаватель опрокинул одного из них на пол и прижал.