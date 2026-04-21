Россияне стали спокойнее относиться к офисному дресс-коду

Россияне стали реже испытывать раздражение из-за офисного дресс-кода. Требования к внешнему виду действуют почти у половины сотрудников, однако строгие правила встречаются значительно реже. Лишь 7% опрошенных признались, что их раздражают подобные ограничения. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

Большинство воспринимает корпоративные нормы спокойно или с пониманием. Более половины респондентов заявили, что полностью довольны установленными правилами. При этом расходы на гардероб для работы продолжают расти. В среднем сотрудники тратят около 34 тысяч рублей в год — это на 6 тысяч больше, чем годом ранее.

Доля тех, кто выделяет на одежду свыше 50 тысяч рублей, увеличилась с 8% до 12%. Число людей с расходами более 100 тысяч рублей также выросло — с 3% до 6%.

Как отмечают аналитики, чаще всего покупки оплачиваются из личных средств, а компенсации от работодателей остаются редкостью. В целом дресс-код всё меньше воспринимается как проблема и становится привычной частью рабочей среды.

Ранее HR-специалист рассказала, что за нарушение дресс-кода или неуместную шутку можно потерять работу. Трудовой кодекс не предусматривает прямого увольнения за пранк, но повторные нарушения локальных правил ведут к дисциплинарке. Особенно опасны шутки об угрозах бизнесу (проверки, пожары) или над подчинёнными в официальных каналах.