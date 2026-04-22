Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 12:43

«Четыре боеголовки по 200 кг»: новейшая ракета Ирана застала Пентагон врасплох

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В ходе масштабного противостояния на Ближнем Востоке у иранской армии нашлось скрытое преимущество, которое стало полной неожиданностью для американских военных. Как пишет «Красная звезда», главный «сюрприз» для Пентагона преподнесла новейшая версия баллистической ракеты «Саджиль».

К этому моменту Иран уже активно применял тяжелые ракеты «Хорремшехр-4» и «Хайбар Шекан», а также массированно использовал ударные дроны дальнего действия, перегружавшие вражескую ПВО. Однако американское командование не ожидало появления на поле боя 25-тонной двухступенчатой твердотопливной ракеты «Саджиль».

Главная особенность этого оружия — четыре разделяющиеся боеголовки массой 200 килограммов каждая. Такая конструкция позволяет поражать несколько целей одновременно и существенно усложняет работу систем перехвата противника.

Именно «Саджиль» была применена в ходе 31-й волны ответных ударов Тегерана, когда общее количество выпущенных иранских ракет и дронов перевалило за несколько тысяч. Появление этого вооружения, наряду с другими факторами, сорвало планы США и Израиля на молниеносную успешную операцию.

Ранее Life.ru писал, что глава МАГАТЭ Гросси назвал условие для сделки США и Ирана. По его словам, МАГАТЭ – единственная организация, способная подтвердить реальное положение дел на иранских объектах и обеспечить полную беспристрастность процесса.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar