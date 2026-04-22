«Без проверки это не соглашение»: Гросси назвал условие для сделки США и Ирана

Глава МАГАТЭ Гросси: Соглашение США и Ирана должно включать участие агентства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что любое соглашение между США и Ираном должно включать участие его организации. Только внешняя проверка, подчеркнул он, может гарантировать соблюдение договорённостей.

«Без проверки любое соглашение не является соглашением. Это иллюзия соглашения или обещание, о котором вы не знаете, будет ли оно выполнено или нет», – сказал Гросси в интервью изданию The Telegraph.

По его словам, МАГАТЭ – единственная организация, способная подтвердить реальное положение дел на иранских объектах и обеспечить полную беспристрастность процесса.

Выступая перед журналистами в ООН, Гросси также приветствовал продление режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном.

Песков: Россия знает с очень хорошей стороны кандидата в генсеки ООН Гросси

Ранее Life.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ядерную гонку своим самым страшным кошмаром. По его словам, мир с 20 или более ядерными державами был бы чрезвычайно опасен. Несколько стран Европы, Малой Азии и Дальнего Востока уже обсуждают возможность обладания ядерным оружием.

Юния Ларсон
