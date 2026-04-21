Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 22:02

Глава МАГАТЭ Гросси назвал ядерную гонку своим самым страшным кошмаром

Рафаэль Гросси.. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Рафаэль Гросси.. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Чем больше стран получит ядерное оружие, тем опаснее станет мир, считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его мнению, такой сценарий необходимо предотвратить.

«Всё это вызывает у меня беспокойство, потому что я считаю, что мир с 20 или более ядерными державами был бы чрезвычайно опасен», — сказал Гросси в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Гросси назвал ядерную гонку вооружений своим самым страшным кошмаром. Глава МАГАТЭ отметил, в какой-то момент система даст трещину. Тогда начнётся цепная реакция. Положение остаётся очень хрупким.

По его словам, несколько стран Европы, Малой Азии и Дальнего Востока сейчас обсуждают возможность обладания ядерным оружием. Он добавил, что ради международной стабильности важно сохранить режим его нераспространения.

«Объявим войну ядерной державе?» В ФРГ в ужасе от риска апокалипсиса из-за сделки Мерца с Зеленским

Ранее США провели учения Apollo Insight по защите от гипотетического ядерного удара России из космоса. Манёвры прошли в Колорадо-Спрингс. В них участвовали Космическое командование США, профильные агентства, NASA, а также военные структуры Австралии, Канады, Новой Зеландии и Британии. Сценарий предполагал ядерный взрыв, который выводит из строя спутниковые группировки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar