Глава МАГАТЭ Гросси назвал ядерную гонку своим самым страшным кошмаром

Чем больше стран получит ядерное оружие, тем опаснее станет мир, считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его мнению, такой сценарий необходимо предотвратить.

«Всё это вызывает у меня беспокойство, потому что я считаю, что мир с 20 или более ядерными державами был бы чрезвычайно опасен», — сказал Гросси в интервью британской газете The Daily Telegraph.

Гросси назвал ядерную гонку вооружений своим самым страшным кошмаром. Глава МАГАТЭ отметил, в какой-то момент система даст трещину. Тогда начнётся цепная реакция. Положение остаётся очень хрупким.

По его словам, несколько стран Европы, Малой Азии и Дальнего Востока сейчас обсуждают возможность обладания ядерным оружием. Он добавил, что ради международной стабильности важно сохранить режим его нераспространения.

Ранее США провели учения Apollo Insight по защите от гипотетического ядерного удара России из космоса. Манёвры прошли в Колорадо-Спрингс. В них участвовали Космическое командование США, профильные агентства, NASA, а также военные структуры Австралии, Канады, Новой Зеландии и Британии. Сценарий предполагал ядерный взрыв, который выводит из строя спутниковые группировки.