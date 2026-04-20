Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 08:03

«Объявим войну ядерной державе?» В ФРГ в ужасе от риска апокалипсиса из-за сделки Мерца с Зеленским

Обложка © Офис президента Украины

Итоги встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским вызвали критику в ФРГ. По итогам переговоров были подписаны соглашения о передаче Украине систем ПВО и финансировании производства вооружений на сумму около 4 млрд евро, из-за чего негодует внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Риск скатиться к апокалипсису, фактически объявив войну ядерной державе, проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику времён двух мировых войн», — предупреждает Севим Дагделен в соцсети X.

Она также указала, что речь идёт о формировании совместного военно-промышленного комплекса, включая производство беспилотников и дальнобойных систем. При этом решения о применении такого оружия остаются за украинской стороной. Это, по оценке эксперта, увеличивает риски дальнейшего обострения ситуации и не способствует поиску мирного решения. Она считает, что политика Берлина меняет баланс в сторону дальнейшей эскалации.

Ранее Мерц заявил: Россия якобы не сможет победить Украину военным путём. Он также похвалил Зеленского за стойкость и за то, что Киев продолжает воевать, несмотря на большие потери. По мнению канцлера, Европа обязана и дальше поддерживать своего союзника.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Владимир Зеленский
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar