Российская Федерация высоко оценивает деятельность директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который претендует на пост генерального секретаря Организации Объединённых Наций. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока у нас каких-то изменений в позиции нет, она последовательна. Мы знаем многих потенциальных кандидатов, и знаем с очень хорошей стороны господина Гросси», — сказал спикер Кремля.

Песков добавил, что многие страны сейчас ведут напряжённые консультации в связи с процессом выдвижения кандидатур и Россия — не исключение. По линии МАГАТЭ российская сторона находится в постоянном контакте с агентством, тем более что в «проблемной зоне» скапливается всё больше вопросов, в том числе в контексте войны вокруг Ирана.

Также в ходе брифинга Дмитрий Песков заявил, что Россия готова восстановить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в технологическом плане и имеет договорные обязательства с Венгрией. Он напомнил, что поставки были остановлены после начала шантажа со стороны киевского режима, и теперь всё зависит от того, прекратит ли Банковая этот шантаж.