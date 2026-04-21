Россия готова восстановить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона остаётся готовой. В технологическом плане. Мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевским режимом, эти поставки были остановлены», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, всё зависит от киевского режима — прекратят ли там шантаж или нет.

Ранее СМИ сообщили, что прокачка нефти по «Дружбе» возобновится сегодня, 21 апреля. Возобновление транзита откроет путь для Евросоюза к разблокированию кредита для Киева в размере 90 млрд евро.

Прокачка по южной ветке в сторону Венгрии и Словакии была остановлена с 27 января 2026 года. Официальная причина со стороны Украины — «повреждение инфраструктуры», однако Венгрия и Словакия называют это политическим решением и шантажом. В ответ Будапешт заблокировал кредит ЕС для Украины на €90 млрд.