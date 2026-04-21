21 апреля, 09:38

Песков: РФ готова возобновить транзит нефти по «Дружбе», всё зависит от Киева

Обложка © Life.ru.

Россия готова восстановить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона остаётся готовой. В технологическом плане. Мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевским режимом, эти поставки были остановлены», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По словам Пескова, всё зависит от киевского режима — прекратят ли там шантаж или нет.

Мадьяр назвал шантажом политику Зеленского по нефтепроводу «Дружба»

Ранее СМИ сообщили, что прокачка нефти по «Дружбе» возобновится сегодня, 21 апреля. Возобновление транзита откроет путь для Евросоюза к разблокированию кредита для Киева в размере 90 млрд евро.

Прокачка по южной ветке в сторону Венгрии и Словакии была остановлена с 27 января 2026 года. Официальная причина со стороны Украины — «повреждение инфраструктуры», однако Венгрия и Словакия называют это политическим решением и шантажом. В ответ Будапешт заблокировал кредит ЕС для Украины на €90 млрд.

BannerImage
Александр Юнашев
