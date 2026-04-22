Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 апреля, 01:22

США ждут ответа Хаменеи по сделке с Ираном 22 апреля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Вашингтон и пакистанские посредники рассчитывают получить ответ от верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи по последнему предложению об урегулировании конфликта. Также от него ждут чётких указаний для переговорщиков. Срок — 22 апреля. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомлённые источники.

Израильский собеседник портала заявил, что Хаменеи даст ответ в среду.

«Иранские переговорщики заявили, что ждут «зелёного света» от верховного лидера», — сообщил региональный источник.

По данным издания, в последние дни руководство Ирана активно обсуждало стратегию переговоров с США. Внутри страны шли интенсивные дебаты о том, как вести диалог с Вашингтоном.

Будем действовать по своим правилам: Тегеран отверг продление перемирия со стороны США

Ранее Иран окончательно отказался от переговоров с США в Исламабаде, которые планировались на 22 апреля. Представители Тегерана сообщили, что не приедут. Тем не менее президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. Он призвал Тегеран представить своё предложение о мирном урегулировании.

Лия Мурадьян
