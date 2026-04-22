Будем действовать по своим правилам: Тегеран отверг продление перемирия со стороны США
Иран отказался признавать продление режима прекращения огня, объявленное США
Иран не намерен признавать объявленное США в одностороннем порядке продление режима прекращения огня. Об этом проинформировало государственное телевидение страны.
«Тегеран не признаёт объявленное президентом США Дональдом Трампом прекращение огня, имеет полное право не соблюдать его и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами», – указывается в сообщении иранского гостелевидения.
Таким образом, Тегеран фактически отверг продление паузы в боях, которую объявил Вашингтон. Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп продлил перемирие до тех пор, пока Иран не представит своё предложение о мирном урегулировании. Американский лидер отметил, что правительство Исламской Республики серьёзно расколото, и приостановил наступление по просьбе Пакистана. При этом блокада продолжается, а армия США находится в полной боевой готовности.
