22 апреля, 21:43

Левитт: Трамп ждёт ответа Ирана на требование передать обогащённый уран

Американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров с Ираном чётко обозначил свои требования, выдвинув ультиматум о передаче обогащённого урана. Теперь Вашингтон ожидает реакции Тегерана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время общения с телеканалом Fox News. Представительница администрации подчеркнула, что США не допустят появления ядерного оружия у Ирана.

«Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать Соединённым Штатам и нашим союзникам, и они должны передать обогащённый уран, который находится в их распоряжении. Благодаря успеху операции Midnight Hammer президенту важно, чтобы они передали этот обогащённый уран. Он дал им это понять, и теперь мы ждём ответа иранского режима», — заявила Левитт.

Танкеры Ирана массово обходят блокаду Ормуза, пока Трамп угрожает новыми ударами
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить атаки на Иран по просьбе Пакистана. При этом морская блокада страны продолжится. Американские военные на Ближнем Востоке останутся в полной боевой готовности на время ожидания предложения Тегерана по урегулированию конфликта.

