ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ уже с 1 мая

Объединённые Арабские Эмираты уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Агентство Reuters отмечает, что уход столь значимого игрока на нефтяном рынке способен спровоцировать нестабильность и снизить возможности альянса по контролю над ценами.

Среди факторов, повлиявших на это решение, отмечается разочарование ОАЭ в недостаточной поддержке со стороны арабских партнёров в период иранских атак.

Следует подчеркнуть, что ОПЕК представляет собой международное объединение, основанное в 1960 году ведущими странами-производителями нефти. Основная задача организации заключается в регулировании объемов добычи и предотвращении резких колебаний мировых цен на нефть. В состав ОПЕК входят государства, чьи национальные бюджеты в значительной степени зависят от экспорта углеводородов. Их целью является обеспечение адекватной рентабельности для производителей и гарантирование стабильности поставок для потребителей.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть пошли вверх после открытия торгов из-за несостоявшегося второго раунда переговоров США и Ирана в Пакистане. По состоянию на 02:20 мск 27 апреля июльские фьючерсы на Brent выросли на 2,11%, до 101,22 доллара за баррель. Аналитик Дэвид Пайн предупредил, что блокада иранских портов может поднять цены до 200 долларов, а также спровоцировать продовольственный кризис в беднейших странах и новую блокаду Красного моря хуситами.