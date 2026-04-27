Нефть Brent подорожала до $101 за баррель после срыва переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть пошли вверх после открытия торгов. Причина — несостоявшийся второй раунд переговоров США и Ирана в Пакистане. Данные биржевых торгов подтверждают рост котировок.

По состоянию на 02:20 мск 27 апреля июльские фьючерсы на нефть марки Brent росли на 2,11% относительно предыдущего закрытия. Цена достигла 101,22 доллара за баррель.

Блокада морских портов Ирана способна поднять цены на нефть до 200 долларов за баррель. Такое развитие событий спровоцирует продовольственный кризис в беднейших странах, включая африканские, заявил офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн. Дополнительный фактор риска — возможное решение движения «Ансар Аллах» (хуситов) вновь перекрыть международное судоходство в Красном море.

«Вероятно, [блокада] также спровоцирует хуситов на повторное введение блокады международного судоходства в Красном море, что может вызвать резкий скачок цен до 200 долларов за баррель», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Аналитик также предупредил, что блокада иранских портов и перебои в районе Ормузского пролива ударят по поставкам удобрений. Это вызовет нехватку продовольствия в странах Африки. Результат — мировой продовольственный кризис и рост голода в менее развитых странах Глобального Юга.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нефтепроводы в Иране взорвутся через три дня. По его словам, морская блокада не позволяет Исламской Республике отгружать топливо. Глава Белого дома утверждает — из-за этого нефтепроводы могут не выдержать внутреннего давления.