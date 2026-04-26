Новак: Рынку нефти потребуются месяцы на восстановление после открытия Ормуза

Если Ормузский пролив будет открыт и по нему восстановят проход нефтяных танкеров, то всё равно потребуется не один месяц, чтобы мировой топливный рынок восстановился. Сейчас он находится в глубочайшем кризисе, а тонны нефти скопились на танкерах в ближневосточном регионе. Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определённое время. На наш взгляд, это несколько месяцев», — пояснил он.

Ранее Пентагон проинформировал Конгресс США о сроках очистки Ормузского пролива от иранских мин. По версии американских военных, на это может потребоваться до шести месяцев. Как пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников военного ведомства, подобная операция вряд ли будет проведена до окончания войны с Ираном.