Пентагон заявил, что разминирование Ормузского пролива займёт полгода

Пентагон проинформировал Конгресс США о сроках очистки Ормузского пролива от иранских мин. По версии американских военных, на это может потребоваться до шести месяцев. Как пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников военного ведомства, подобная операция вряд ли будет проведена до окончания войны с Ираном.

Заявление прозвучало на закрытом брифинге во вторник для членов комитета Палаты представителей по вооружённым силам. Об этом изданию рассказали три собеседника, знакомые с содержанием обсуждения. Двое из них отметили, что указанные сроки вызвали недовольство и у демократов, и у республиканцев, поскольку это означает, что цены на нефть могут оставаться высокими даже после возможного перемирия.

Законодателям сообщили, что в Ормузском проливе и рядом с ним Иран мог разместить 20 или более мин. Кроме того, некоторая часть из них могла быть установлена дистанционно с применением GPS, что затруднило их обнаружение. А прочие могли быть спущены на воду с небольших лодок.

Пентагон отказался комментировать информацию источников WP. Пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл подтвердил лишь, что эта тема обсуждалась на закрытом брифинге, и назвал распространённые сведения «неточными».

«Решив опубликовать эти ложные утверждения, газета The Washington Post ясно дала понять, что её больше заботит продвижение своей повестки, а не истина», — утверждает Парнелл.

Ранее стало известно, что как минимум 34 иранским судам с нефтью удалось успешно миновать американскую блокаду. В то же время КСИР сообщил о задержании двух судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Одновременно с этим иранские СМИ вновь озвучили угрозы закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив.