25 апреля, 06:36

Безэкипажные катера и подводные дроны: Как Иран кошмарит США в Ормузском проливе

Военэксперт Кнутов: Иран использует безэкипажные катера для атак по силам США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Приказ президента США Дональда Трампа уничтожать любые иранские суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе, натолкнулся на асимметричный ответ Тегерана — помимо традиционных мин Иран использует безэкипажные катера, подводные дроны и малые ракетные катера, способные парализовать корабли США. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Трамп ранее потребовал от ВМС действовать без колебаний и «с утроенной интенсивностью», а Тегеран сделал ставку на высокотехнологичные надводные и подводные дроны, которые наводятся на шум корабля и подрываются, а также на «москитный флот» с противокорабельными ракетами.

«Иран в состоянии блокировать Ормузский пролив в течение длительного времени, пока существует как государство», — подытожил эксперт в беседе с АиФ.

США заморозили связанные с Ираном криптоактивы на $344 млн

Ранее иранские СМИ сообщали, что бойцы Корпуса стражей исламской революции захватили судно Epaminondas, использовавшееся Соединёнными Штатами. За последние полгода этот корабль частенько бывал в американских портах.

Владимир Озеров
