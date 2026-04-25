Силы КСИР захватили судно Epaminondas, которое использовалось ВС США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил судно Epaminondas, заявив, что его использовали Вооружённые силы Соединённых Штатов. Об этом информирует агентство Tasnim.

Согласно сведениям источника, за последние полгода данный корабль неоднократно заходил в порты США. Судно задержали из-за «многочисленных морских нарушений».

По данным портала MarineTraffic, местонахождение Epaminondas не фиксировалось уже более двух суток. Последний раз его видели в акватории Оманского залива к западу от иранского населённого пункта Кухестак.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщила, что иранские военные помогли своему танкеру Silly City пройти в территориальные воды страны, несмотря на морскую блокаду со стороны США. По данным КСИР, танкер при поддержке военно-морских сил Ирана прошлой ночью пересёк Аравийское море и зашёл в иранские воды. Ему удалось пришвартоваться в одном из южных портов, несмотря на угрозы и предупреждения американского флота.