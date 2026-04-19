Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 апреля, 23:37

КСИР арестовал 69 человек по подозрению в связях с Израилем и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

В провинции Мазендеран на севере Ирана военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в ходе операции задержали 69 человек по подозрению в связях с США и Израилем. Об этом сообщает ISNA со ссылкой на заявление КСИР.

Задержанные, согласно силовикам, имели контакты с США и Израилем. Утверждается, что взаимодействие осуществлялось через оппозиционные медиа и организации монархического направления, которые в Иране считают антииранскими.

КСИР утверждает, что задержанные занимались сбором данных о стратегических объектах внутри страны и передавали их за рубеж. В ходе операции были изъяты различные виды оружия, включая огнестрельное и холодное, а также оборудования для связи.

Иранский фонд заявил о 3,5 тыс. погибших в республике за время конфликта с США

Ранее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции объявили о перекрытии Ормузского пролива. Данное решение принято до тех пор, пока Соединённые Штаты не снимут морскую блокаду. Представители КСИР также подчеркнули, что любое приближение судов к Ормузскому проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».

Тимур Хингеев
