Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 21:22

США заморозили связанные с Ираном криптоактивы на $344 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DCStockPhotography

Соединённые Штаты в рамках операции «Экономическая ярость» заблокировали криптовалютные активы, связанные с Ираном, на сумму 344 млн долларов. Об этом заявил глава Минфина Скотт Бессент.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов вводит санкции в отношении множества кошельков, связанных с Ираном, что привело к замораживанию 344 миллионов долларов в криптовалюте. Мы будем отслеживать денежные потоки, которые Тегеран отчаянно пытается вывести за пределы страны, и наносить удары по всем финансовым каналам, поддерживающим режим», — пишет Бессент в соцсети Х.

Власти США также заявили о намерении усилить контроль за операциями, связанными с экспортом нефти. В фокусе находятся логистические цепочки, в том числе суда, посредники и покупатели, задействованные в поставках.

Как утверждает Бессент, санкции могут затронуть любых участников таких операций. Речь идёт как о финансовом сопровождении сделок, так и о скрытых формах торговли, используемых для обхода действующих ограничений.

Tasnim: Тегеран не намерен вести переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Пакистане

Ранее стало известно, что 27 апреля в Исламабаде состоятся прямые переговоры американской и иранской делегаций. Встреча американской делегации с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи состоится после отдельных двусторонних переговоров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с пакистанской стороной. Аракчи проведёт переговоры с Пакистаном в субботу и воскресенье — они будут посвящены возобновлению диалога с США.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar