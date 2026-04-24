Axios: США и Иран проведут прямые переговоры в Исламабаде 27 апреля

27 апреля в Исламабаде состоятся прямые переговоры американской и иранской делегаций. Об этом в социальной сети X сообщает журналист американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники.

«Два источника рассказали, что встреча между американскими посланниками и (главой МИД Ирана Аббасом. — Прим. Life.ru) Аракчи может пройти в понедельник, после того как (представляющие США зять президента Джаред. — Прим. Life.ru) Кушнер и (спецпосланник Стив. — Прим. Life.ru) Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками», — пишет Равид.

Собеседник корреспондента заявил, что Аракчи проведёт переговоры с Пакистаном в субботу и воскресенье — они будут посвящены возобновлению диалога с США. По его словам, вопрос о трёхсторонней встрече с США будет проработан после встречи с Аракчи.

Ранее источники в американской администрации сообщили, что президент США Дональд Трамп делегировал своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для диалога с иранской стороной. Отмечается, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов прибыть туда, если переговоры окажутся продуктивными. Однако иранские СМИ пишут, что Тегеран не намерен вести переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Аракчи направляется в Исламабад с целью обсудить с пакистанскими властями позицию Ирана относительно прекращения войны.