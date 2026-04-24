Tasnim: Тегеран не намерен вести переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Пакистане

Иранское агентство Tasnim передаёт, что Тегеран не намерен вести переговоры с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Пакистане. Согласно информации агентства, министр иностранных дел Ирана Аракчи направляется в Исламабад с целью обсудить с пакистанскими властями позицию Ирана относительно прекращения войны.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп отправляет Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на выходные для переговоров с Арагчи. Также отмечалось, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов прибыть туда, если переговоры окажутся продуктивными.

До этого администрация США выдвинула Ирану требования по ядерной программе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон ждёт ответа Тегерана. Она уточнила, что речь идёт о требовании передать обогащённый уран, находящийся в распоряжении Ирана. Левитт подчеркнула, что США не допустят появления у Ирана ядерной бомбы. По её словам, эта позиция была доведена до иранской стороны после успеха операции «Midnight Hammer».