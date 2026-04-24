24 апреля, 05:09

«Катастрофический сценарий»: Трампа заподозрили в подготовке наземного вторжения в Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Президент США Дональд Трамп всё ещё раздумывает о возможности начала наземной операции против Ирана. О такой вероятности сообщил сенатор-демократ Крис Мерфи в своем блоге в социальной сети X.

По мнению законодателя, глава Белого дома по-прежнему «обдумывает катастрофическое наземное вторжение». Политик уверен, что нежелание действующей администрации прекратить конфликт позволяет Тегерану сохранять контроль над важным морским проливом, что приводит к аномальному росту стоимости энергоносителей.

Мерфи подчеркнул, что последствия нынешней политики Вашингтона могут стать значительно серьезнее. Сенатор назвал ситуацию «труднопостижимой» и выразил уверенность, что эскалация несёт прямую угрозу безопасности Соединённых Штатов.

«Эта война убивает американцев, вызывает глобальный продовольственный кризис, делает Иран сильнее, ослабляет Америку и способствует одной из самых масштабных коррупционных схем в нашей истории», — резюмировал автор публикации.

Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на 3 недели

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. Американские чиновники утверждают, что глава Белого дома не считает этот вариант предпочтительным. Это заявление прозвучало после продления перемирия с Ираном. Президент США согласился на это по просьбе пакистанского руководства. Он предоставил Тегерану время для выработки единых предложений по урегулированию.

Оксана Попова
