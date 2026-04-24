«Катастрофический сценарий»: Трампа заподозрили в подготовке наземного вторжения в Иран

Президент США Дональд Трамп всё ещё раздумывает о возможности начала наземной операции против Ирана. О такой вероятности сообщил сенатор-демократ Крис Мерфи в своем блоге в социальной сети X.

По мнению законодателя, глава Белого дома по-прежнему «обдумывает катастрофическое наземное вторжение». Политик уверен, что нежелание действующей администрации прекратить конфликт позволяет Тегерану сохранять контроль над важным морским проливом, что приводит к аномальному росту стоимости энергоносителей.

Мерфи подчеркнул, что последствия нынешней политики Вашингтона могут стать значительно серьезнее. Сенатор назвал ситуацию «труднопостижимой» и выразил уверенность, что эскалация несёт прямую угрозу безопасности Соединённых Штатов.

«Эта война убивает американцев, вызывает глобальный продовольственный кризис, делает Иран сильнее, ослабляет Америку и способствует одной из самых масштабных коррупционных схем в нашей истории», — резюмировал автор публикации.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану. Американские чиновники утверждают, что глава Белого дома не считает этот вариант предпочтительным. Это заявление прозвучало после продления перемирия с Ираном. Президент США согласился на это по просьбе пакистанского руководства. Он предоставил Тегерану время для выработки единых предложений по урегулированию.