23 апреля, 22:35

Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном на 3 недели

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома сообщил о решении после очередного раунда консультаций послов двух стран. Он также анонсировал будущие встречи.

«Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели. Жду возможности в ближайшем будущем принять в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна», — написал американский лидер.

Трамп не устанавливает сроков продления перемирия с Ираном, сообщает Fox News
Трамп не устанавливает сроков продления перемирия с Ираном, сообщает Fox News

Ранее Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретили Израилю проводить удары по территории Ливана и намерены отдельно заняться ситуацией в этой стране. Напомним, перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу 17 апреля. Оно было рассчитано на десять дней. При этом в Тель-Авиве прежде отмечали, что не собираются обсуждать прекращение огня с «Хезболлой».

Антон Голыбин
