«Хватит»: Трамп запретил Израилю бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретили Израилю проводить удары по территории Ливана и намерены отдельно заняться ситуацией в этой стране. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Эта сделка не касается Ливана, но США будут отдельно работать с Ливаном и решать проблему с «Хезболлой». Израиль больше не будет бомбить Ливан — это запрещено США. Хватит — достаточно», — написал он.

Напомним, перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу 17 апреля. Оно рассчитано на десять дней. При этом в Тель-Авиве прежде отмечали, что не собираются обсуждать прекращение огня с «Хезболлой».

Ранее сообщалось, что на фоне заявлений о ситуации на Ближнем Востоке Дональд Трамп также прокомментировал обстановку вокруг Ормузского пролива. Иран объявил о полном открытии этого маршрута для судоходства. Ормузский пролив остаётся одним из ключевых путей для мировой торговли нефтью, поэтому любые изменения в его работе напрямую влияют на глобальные рынки.