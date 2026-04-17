«Любой ценой»: В Сенате призвали отрезать военную машину Нетаньяху от американской кормушки

США должны «любой ценой» остановить поставки оружия Израилю, считает сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен. Он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в начале войны с Ираном, наступлении на юге Ливана и ущербе мирному населению палестинских территорий — сектора Газы и Западного берега реки Иордан. И всё это — на деньги американских налогоплательщиков.

«Мы не должны отправлять <...> бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые [президентом Дональдом] Трампом любой ценой», — написал он.

Ранее в Сети всплыли фото уже как тысячу раз «уничтоженной» Дональдом Трампом иранской авиации. Оказалось, что в подземных бункерах хранится немало уцелевших бортов — МиГи, F-4 Phantom II и вертолёты Ми-28НЭ. По мнению военного эксперта, американо-израильские бомбардировки затронули в основном устаревшие машины и бутафорские макеты, нарисованные прямо на наземных стоянках.