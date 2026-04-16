Иранская авиация жива: Подземный бункер с «Фантомами» и МиГами уцелел после ударов США и Израиля

Заявления израильско-американской коалиции о разгроме иранской авиации оказались преждевременными. Военный эксперт Юрий Лямин сообщил, что военно-воздушные силы Исламской Республики сохранили боеспособность благодаря разветвлённой системе подземных авиабаз, сооружённых в горных массивах.

На подземных авиабазах Ирана спрятаны сотни «Фантомов», МиГов и крупных БПЛА. Фото © VK / Юрий Лямин

В последние дни в небе над Ираном замечали истребители МиГ, F-4 Phantom II и вертолёты Ми-28НЭ. По словам Лямина, бомбардировки затронули в основном устаревшие машины и бутафорские макеты, нарисованные прямо на бетонных плитах. Действующая же авиация задолго до налётов была перебазирована в защищённые подземные ангары.

На подземных авиабазах Ирана спрятаны сотни «Фантомов», МиГов и крупных БПЛА. Фото © VK / Юрий Лямин

Ключевой объект такой инфраструктуры — авиабаза «Орёл-4» на юге Ирана. Её снимки, впервые обнародованные в 2023 году, свидетельствуют о колоссальных масштабах сооружения. Внутренние пространства позволяют разместить десятки 19-метровых F-4 Phantom II и почти 25-метровых бомбардировщиков Су-24МК.

На подземных авиабазах Ирана спрятаны сотни «Фантомов», МиГов и крупных БПЛА. Фото © VK / Юрий Лямин

Спутниковые данные, полученные 8 апреля, подтверждают, что даже входные тоннели базы избежали серьёзных разрушений. Американские и израильские удары не смогли вывести этот объект из строя. Западные аналитики констатируют: Ирану удалось сохранить боеспособную авиагруппировку, рассредоточенную по горным укрытиям.

На подземных авиабазах Ирана спрятаны сотни «Фантомов», МиГов и крупных БПЛА. Фото © VK / Юрий Лямин

Часть машин поднималась в воздух для патрулирования и ударов по целям за пределами страны. Однако основной костяк военно-воздушных сил остался нетронутым и скрытым от глаз противника. Следовательно, заявления о тотальном уничтожении иранской авиации не соответствуют фактам. Тегеран благодаря продуманной подземной инфраструктуре сохранил свои воздушные силы.

Ранее сообщалось, что над Тегераном пролетели как минимум два ударных вертолёта Ми-28, демонстрируя мощь иранских ВВС вопреки американским атакам. По оценке экспертов, сохранение дорогостоящей техники говорит об устойчивости оборонного потенциала страны. Журналисты отмечают, что Ми-28 — единственные ударные вертолёты на вооружении Ирана, и до сих пор они не применялись в реальных боевых действиях.