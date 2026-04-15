Иран засыпал песком свой аэродром, чтобы он не достался США — фото со спутника

Опубликованы спутниковые снимки аэродрома в 40 км от иранского ядерного центра в Исфахане, где ранее фиксировалась активность авиации США. На изображениях заметны следы пожаров и обломки уничтоженной американской авиации, включая самолёты и вертолёты.

Речь идёт о площадке, куда ранее прибывали военно-транспортные борта ВВС США в рамках операции по спасению пилота F-15E Strike Eagle.

Иранские военные сформировали земляные насыпи вокруг остатков техники, скрывая проводимые работы. Кроме того, на взлётно-посадочной полосе размещены крупные насыпи, делающие невозможной посадку. Предполагается, что такие меры направлены на предотвращение использования объекта противником. Это имеет особое значение из-за близости к ядерной инфраструктуре в Исфахане.

Ранее стало известно, что иранские военные в период затишья восстанавливают инфраструктуру. Они расчищают проходы в подземные ракетные хранилища, ранее повреждённые атаками США и Израиля. Как полагает американская разведка, после месяца боёв уцелели около половины ракетных установок Ирана. Многие из них, вероятно, завалены обломками в подземных складах после ударов по входам.