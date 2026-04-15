Иран использовал разведывательный спутник Китая для ударов по базам США

Иран тайно приобрёл китайский разведывательный спутник TEE-01B в конце 2024 года, что позволило ему значительно повысить точность ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

Как следует из изученных изданием иранских документов, спутник, созданный компанией Earth Eye, способен делать снимки с разрешением 0,5 метра. Это позволило КСИР отслеживать и анализировать состояние военных баз США в Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейне и других странах региона.

В частности, в марте были зафиксированы снимки базы «Принц Султан» непосредственно перед нанесением ударов. Стоимость сделки составила около $36,6 млн, также Иран получил доступ к сети наземных станций управления Emposat.

Кстати, перемирие с США Иран использует по-своему. Пока дипломаты ведут переговоры, Тегеран расчищает заваленные тоннели своих подземных ракетных арсеналов. По оценкам Пентагона, половина иранских ракет уцелела после месяца бомбёжек, но многие пусковые установки оказались погребены под завалами.