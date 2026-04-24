CNN: США отправляют Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

Источники в американской администрации, на которые ссылается корреспондент CNN Алайна Трин, сообщили, что президент США Дональд Трамп делегировал своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для диалога с иранской стороной. Отмечается, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов прибыть туда, если переговоры окажутся продуктивными.

«Трамп направляет Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел ИранаАббасом Аракчи… Вэнс будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс», — написала журналистка в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что администрация США выдвинула Ирану требования по ядерной программе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон ждёт ответа Тегерана. Она уточнила, что речь идёт о требовании передать обогащённый уран, находящийся в распоряжении Ирана. Левитт подчеркнула, что США не допустят появления у Ирана ядерной бомбы. По её словам, эта позиция была доведена до иранской стороны после успеха операции «Midnight Hammer».