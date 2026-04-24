24 апреля, 19:22

Аракчи посетит Россию, Пакистан и Оман для обсуждения двусторонних вопросов

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в ходе визитов в Пакистан, Оман и Россию планирует обсудить двусторонние вопросы, а также развитие региональной ситуации. Об этом он рассказал в соцсети X.

«Целью моих визитов является тесная координация с нашими партнёрами по вопросам двустороннего значения и консультации о развитии ситуации в регионе. Наши соседи являются нашим приоритетом», — написал Аракчи.

Ранее источники в американской администрации сообщили, что президент США Дональд Трамп делегировал своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для диалога с иранской стороной. Отмечается, что вице-президент Джей Ди Вэнс готов прибыть туда, если переговоры окажутся продуктивными. Однако иранские СМИ пишут, что Тегеран не намерен вести переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Аракчи направляется в Исламабад с целью обсудить с пакистанскими властями позицию Ирана относительно прекращения войны.

BannerImage
Алена Пенчугина
