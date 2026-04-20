Аракчи объяснил, почему диалог с Америкой зашёл в тупик

Аракчи назвал атаки США на иранские суда препятствием для переговоров
Тегеран возлагает на Вашингтон ответственность за остановку диалога. Глава иранского МИД Аббас Аракчи в беседе с пакистанским коллегой Исхаком Даром заявил, что переговорам мешают провокационные действия американской стороны.
Речь идёт об атаках на иранские торговые суда, нарушениях режима перемирия, а также противоречивой позиции и угрожающей риторике Вашингтона.
В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Аракчи назвал эти действия ключевым препятствием для продолжения переговорного процесса.
Ранее американские военные перехватили и взяли под контроль иранский сухогруз Touska в Оманском заливе. Корабль возвращался домой из порта Гаолань (город Чжухай в КНР). В ответ вооружённые силы Ирана нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по американским военным кораблям. Захват судна произошёл на фоне переговоров США и Ирана. Тегеран уже отказался от второго раунда дипломатических контактов.
