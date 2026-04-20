Аракчи объяснил, почему диалог с Америкой зашёл в тупик

Тегеран возлагает на Вашингтон ответственность за остановку диалога. Глава иранского МИД Аббас Аракчи в беседе с пакистанским коллегой Исхаком Даром заявил, что переговорам мешают провокационные действия американской стороны.

Речь идёт об атаках на иранские торговые суда, нарушениях режима перемирия, а также противоречивой позиции и угрожающей риторике Вашингтона.

В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Аракчи назвал эти действия ключевым препятствием для продолжения переговорного процесса.