20 апреля, 20:14

Аракчи объяснил, почему диалог с Америкой зашёл в тупик

Аракчи назвал атаки США на иранские суда препятствием для переговоров

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Тегеран возлагает на Вашингтон ответственность за остановку диалога. Глава иранского МИД Аббас Аракчи в беседе с пакистанским коллегой Исхаком Даром заявил, что переговорам мешают провокационные действия американской стороны.

Речь идёт об атаках на иранские торговые суда, нарушениях режима перемирия, а также противоречивой позиции и угрожающей риторике Вашингтона.

В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Аракчи назвал эти действия ключевым препятствием для продолжения переговорного процесса.

Песков заявил о готовности РФ содействовать переговорам на Ближнем Востоке

Ранее американские военные перехватили и взяли под контроль иранский сухогруз Touska в Оманском заливе. Корабль возвращался домой из порта Гаолань (город Чжухай в КНР). В ответ вооружённые силы Ирана нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по американским военным кораблям. Захват судна произошёл на фоне переговоров США и Ирана. Тегеран уже отказался от второго раунда дипломатических контактов.

Артём Гапоненко
