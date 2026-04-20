Иран заявил об ударах беспилотниками по кораблям США в ответ на захват судна

Вооружённые силы Ирана нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по американским военным кораблям. Причиной стал захват судна, принадлежавшего исламской республике. Об этом со ссылкой на представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС сообщило агентство Tasnim.

По данным иранской стороны, американские военные обстреляли гражданское судно, которое следовало из КНР в Оманский залив, вывели из строя его навигационную систему и тем самым нарушили режим прекращения огня. В ответ Тегеран атаковал корабли США с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Представитель центрального штаба подчеркнул, что иранские военные намерены и дальше отвечать на «пиратство» и любые атаки с американской стороны.

Напомним, Трамп ввоёл морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны устраивали переговоры, оказавшиеся в итоге провальными. Из-за этих событий нефть на мировых рынках резко подорожала. Иран назвал действия США преступными, предупредив, что отныне ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности.