Захваченное ВМС США иранское судно Touska следовало из Китая

Иранский контейнеровоз Touska, который ВМС США атаковали и взяли под контроль в Оманском заливе, шёл из Китая. Ссылаясь на данные аналитиков Kpler, The Washington Post пишет: судно возвращалось домой из порта Гаолань (город Чжухай). Его вместимость — почти 5 тысяч двадцатифутовых контейнеров.

Порт Гаолань, по словам экспертов, давно известен как точка отгрузки химии. В частности, оттуда отравляют перхлорат натрия — один из ключевых ингредиентов для твёрдого ракетного топлива. Что именно вёз Touska на этот раз, не ясно.

Однако известно, что сам корабль принадлежит иранской компании, которую Штаты уже ловили на закупках материалов для баллистических ракет.