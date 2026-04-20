Аракчи назвал угрозы иранским кораблям признаком несерьёзности США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи оценил действия США в Персидском заливе. Политик провёл телефонный разговор с главой МИД Пакистана Исхаком Даром. В ходе беседы Аракчи заявил, что Вашингтон демонстрирует несерьёзный подход к урегулированию ситуации в регионе.

Аракчи указал — угрозы иранским портам и кораблям со стороны американских сил подтверждают эту позицию. Он добавил — нелогичные требования Вашингтона к Тегерану также говорят об отсутствии конструктивного диалога.

«Угрозы иранским портам и кораблям, а также нелогичные требования Вашингтона доказывают несерьёзность США по отношению к урегулированию в регионе», — сказал он.

Аракчи подчеркнул, что Иран задействует все доступные возможности для защиты национальных интересов и безопасности. При этом он подтвердил готовность продолжать консультации для поддержания мира в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил потопить все иранские суда, которые приблизятся к зоне блокады Ормузского пролива. Трамп также заявил — иранский военно-морской флот из 158 кораблей уже находится «на дне морском».