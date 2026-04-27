Трамп: Иранские нефтепроводы взорвутся через три дня

Нефтепроводы в Иране взорвутся через три дня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, морская блокада не позволяет Исламской Республике отгружать топливо. Из-за этого, как утверждает глава Белого дома, нефтепроводы могут не выдержать внутреннего давления.

«Линия взорвётся изнутри, механически и на земле. Говорят, у них осталось около трёх дней, прежде чем это произойдёт», — сказал Трамп, уточнив, что восстановить инфраструктуру в первозданном виде будет невозможно.

При этом американский лидер не говорил о планах наносить удары по иранским объектам. Так он ответил на вопрос ведущей Fox News о преимуществах США в переговорах. По словам Трампа, блокада — лишь один из рычагов давления.

Ранее стало известно, что иранским танкерам удалось избежать американской блокады. По информации западных СМИ, как минимум 34 судна, некоторые из которых перевозили сырую нефть, успешно миновали ограничения, согласно данным онлайн-трекера.