«Раскайтесь и попросите»: Дмитриев предложил Швеции российский керосин на фоне дефицита

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посоветовал Швеции закупать авиационное топливо у России. Такое заявление он сделал на фоне предупреждения шведских властей о возможном дефиците керосина. Свою позицию Дмитриев изложил в соцсети X.

Агентство Reuters сообщило, что министр энергетики Швеции Эбба Буш выпустила предупреждение о нехватке авиатоплива. Причиной назвали конфликт на Ближнем Востоке. Глава энергетического агентства Швеции Каролина Ассеруп заявила, что страна не исключает перехода к нормированию керосина при наихудшем сценарии. Дальнейшее развитие событий, по её словам, зависит от адаптации рынка.

«Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети X. Шведские власти пока не комментировали предложение главы РФПИ.

Ранее сообщалось, что немецкая авиакомпания Lufthansa сократит расписание полётов. Перевозчик отменит около 20 тысяч рейсов. Причина — нехватка авиационного топлива. Компания уберёт 120 нерентабельных ближнемагистральных рейсов в сутки. Такой шаг поможет сэкономить более 40 тысяч тонн керосина. Сокращения запланированы до октября. Цена на топливо выросла вдвое с начала конфликта с Ираном. Сейчас Lufthansa обеспечена топливом на ближайшие недели.