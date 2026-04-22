Немецкая компания Lufthansa отменила 20 тысяч рейсов из-за дефицита топлива

Немецкая авиакомпания Lufthansa сократит расписание полётов. Перевозчик отменит около 20 тысяч рейсов. Причина — нехватка авиационного топлива. Об этом сообщили в пресс-релизе на сайте компании.

Lufthansa решила скорректировать расписание. Компания уберёт 120 нерентабельных ближнемагистральных рейсов в сутки. Такой шаг поможет сэкономить более 40 тысяч тонн керосина. Сокращения запланированы до октября.

Цена на топливо выросла вдвое с начала конфликта с Ираном. Сейчас Lufthansa обеспечена топливом на ближайшие недели. Перевозчик надеется на стабильные поставки. Тем не менее компания озаботилась физической закупкой авиационного керосина. Также специалисты работают над хеджированием цен.

Ранее стало известно, что авиакомпании по всему миру сокращают рейсы. Причина — резкий рост цен на авиационное топливо. В ближайшие месяцы пассажиры могут столкнуться с отменами. Также возможны изменения расписаний на многих направлениях.