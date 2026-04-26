Промысел стал убыточным: Рыбаки в ЕС отказываются выходить в море из-за цен на топливо

Из-за резкого подорожания топлива европейские рыбаки начали отказываться от выходов в море — цена на дизель взлетела на 70% всего за месяц, и теперь промысел стал попросту убыточным. Об этом заявил датской телерадиокомпании DR управляющий директор ассоциации рыболовных организаций ЕС Europêche Даниель Восес де Онаинди.

Председатель рыболовной ассоциации порта Тюборён Альфред Фискер Хансен пояснил, что при нынешних ценах на горючее деньги, полученные с продажи улова, не покроют затрат.

По данным Europêche, в других уголках Европы ситуация аналогичная — промысел практически остановлен.

«Они (рыбаки. — Прим. Life.ru) несут потери из-за цен на топливо, и нам нужна немедленная ответная реакция, чтобы компенсировать эти потери», — указал де Онаинди.

