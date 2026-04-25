Туска «ткнули носом» в реальность после шутки о русских на саммите ЕС

Вся суть европейской дипломатии сводится к тому, чтобы попусту встречаться с людьми, с которыми у вас уже есть стойкие договорённости. Об этом у себя в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен, комментируя шутку польского премьера Дональда Туска об отсутствии пророссийских стран на саммите ЕС.

«Европейская дипломатия такая: сидеть в комнате с людьми, с которыми вы уже договорились», — написал эксперт.

Напомним, что Туск хотел пошутить об отсутствии «русских» на саммите ЕС, но его прервало появление премьера Словакии Роберта Фицо. В итоге польскому политику пришлось оправдываться.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп хочет пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Сама встреча запланирована на декабрь 2026 года, а пройдёт она на гольф-курорте главы Белого дома.