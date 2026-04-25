

24 апреля, 23:24

Мелони высказалась о возможном участии Путина в саммите G20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что сейчас настал момент, когда Европа должна пригласить президента России Владимира Путина «сделать шаг вперёд». Таким образом она прокомментировала возможное участие российского лидера в предстоящем саммите G20 в Майами.

«Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его (Владимира Путина. — Прим. Life.ru) сделать шаги вперёд», — сказала Мелони во время общения с агентством Ansa. Таким образом она прокомментировала новости о возможном участии президента РФ на саммите «Большой двадцатки».

В то же время итальянский премьер подчеркнула, что в настоящее время считает неуместным делать шаги навстречу Москве.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп назвал потенциальный приезд Владимира Путина на саммит G20 в Майами очень полезным. В Кремле, в свою очередь, заверили, что Россия будет представлена на форуме на должном уровне, однако окончательного решения об участии главы государства пока не принято.

Виталий Приходько
