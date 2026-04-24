Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Соединённые Штаты намерены пригласить президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20, который должен пройти на гольф-курорте президента Дональда Трампа «Дорал» в Майами. Как пишет The Washington Post, приглашение ещё не отправлено.

«На данный момент официальных приглашений не направлено, но Россия является членом «Группы двадцати» и будет приглашена для участия в заседаниях министров и саммите лидеров», — утверждает высокопоставленный представитель администрации США.

Издание также ссылается на заявления Госдепартамента. Там отметили, что республиканец ясно дал понять: Россия может участвовать во всех заседаниях G20, поскольку Вашингтон рассчитывает провести успешный и продуктивный саммит.