Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 22:12

Трамп хочет пригласить Путина на саммит G20 в Майами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Соединённые Штаты намерены пригласить президента РФ Владимира Путина на декабрьский саммит G20, который должен пройти на гольф-курорте президента Дональда Трампа «Дорал» в Майами. Как пишет The Washington Post, приглашение ещё не отправлено.

«На данный момент официальных приглашений не направлено, но Россия является членом «Группы двадцати» и будет приглашена для участия в заседаниях министров и саммите лидеров», — утверждает высокопоставленный представитель администрации США.

Издание также ссылается на заявления Госдепартамента. Там отметили, что республиканец ясно дал понять: Россия может участвовать во всех заседаниях G20, поскольку Вашингтон рассчитывает провести успешный и продуктивный саммит.

Третий американский авианосец «Джордж Буш» прибыл на Ближний Восток

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что РФ получила приглашение поучаствовать на высшем уровне в саммите «Большой двадцатки», который должен состояться в Соединённых Штатах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что вопрос о том, кто именно представит Российскую Федерацию на предстоящем саммите G20, остаётся открытым.

Тимур Хингеев
