23 апреля, 10:46

Кремль пока не определился с форматом участия РФ в саммите G20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexLMX

Вопрос о том, кто именно представит Российскую Федерацию на предстоящем саммите G20, остаётся открытым. Официальной позиции по составу делегации на данный момент нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что финальное решение по данному поводу руководство страны примет позднее. Пока конкретных договорённостей не существует.

На брифинге спикер напомнил о традициях внешней политики. По его словам, «каждый саммит Россия принимала участие на соответствующем уровне».

В Кремле подчеркнули, что сотрудничество в рамках «двадцатки» идет в плановом режиме. Работа по этому направлению не прекращается.

Определенность относительно формата присутствия российской стороны на мероприятии, которое пройдет в Соединенных Штатах, появится непосредственно перед началом встречи. Как отметил представитель Кремля, «ближе к саммиту будет принято решение».

Напомним, Российская Федерация получила приглашение поучаствовать на высшем уровне в саммите «Большой двадцатки», который должен состояться в Соединённых Штатах 14–15 декабря. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Александр Панкин.

Оксана Попова
