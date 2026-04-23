Россия получила приглашение участвовать на высшем уровне в саммите G20 в США

Российская Федерация получила приглашение поучаствовать на высшем уровне в саммите «Большой двадцатки», который должен состояться в Соединённых Штатах 14–15 декабря. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Есть приглашение к участию на высшем уровне», — сказал Панкин во время общения с сотрудниками СМИ в штаб-квартире Организации Объединённых Наций.

Дипломат подчеркнул, что в настоящее время состав делегации РФ окончательно не определён. Отвечая на вопрос о том, кто именно будет представлять Россию на мероприятии во Флориде, Панкин подчеркнул, что ясность в данном вопросе появится ближе к датам проведения международного форума.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года Россия заняла первое место среди стран «Большой двадцатки» (G20) по наименьшему уровню государственного долга. Общий объём обязательств составил около 18% ВВП в 2025 году. Основная часть приходится на федеральный уровень — примерно 16,5%, остальное — на регионы.